Michel Boujenah est à la pêche en Méditerranée, il sera bientôt chez nous à Waterlol.

Michel Boujenah est né il y a 65 ans à Tunis, à l âge de 11ans, il rejoint la France avec ses parents, et s'installe à Bagneux, dans la banlieue modeste du sud de Paris. Il souffre beaucoup de cette rupture avec sa terre et sa culture natale.

Agé de 15 ans, il décide de réaliser son rêve d'enfance, il intègre alors le théâtre de l'école. Il ne quittera plus les planches et en 1972, Michel Boujenah monte avec ses deux amis sa propre compagnie de théâtre " La Grande Cuillère ", dans laquelle il fait monter sur scène des comédiens amateurs, des adolescents de banlieue.

Son premier spectacle il le joue dans les années 1980, Albert, créé au théâtre du Lucernaire, il remporte un grand succès. Il y incarne son propre personnage, et prend pour thème la vie des juifs tunisiens immigrés en France, souffrant de leur déracinement et du sentiment d'" étrangeté " lors de leur arrivée en France.

Après de nombreux passages au cinéma, il décrochera le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film :" Trois hommes et un couffin " de Coline Serreau.

Bien des années se sont écoulées depuis les premières planches mais aujourd’hui encore Michel Boujenah, veut rêver sa vie. Vous le retrouverez d’ailleurs au festival Waterlol, le jeudi 13 septembre à Waterloo, avec son spectacle, " Ma vie (encore plus) rêvée”. Michel, a toujours pensé qu'il était plus passionnant de rêver sa vie que de la vivre. C’est ce qu’il fait sur scène mais si tout cela n’était pas entouré de la plus grande dérision possible ce serait horrible.

Lors de notre interview nous avons surpris l’artiste en pleine mer Méditerranée, il y pêchait depuis 5h30 du matin. Un délicieux délire à réécouter ici.

le jeudi 13 septembre à Waterlol

19h-20h30, Grand Chapiteau

Chaussée de Bruxelles, 193-195

1410 Waterloo

Infos et réservations : https://www.waterlol.be