Martin Charlier: va mettre Kiki en peu de côté au profit d'autres personnages.

Déjà à l'âge âge de 6 ans, Martin Charlier montrait son goût pour le spectacle: pour le baptême de sa petite sœur il monte pour la première fois sur les planches… d’une table. Il chante une chanson en wallon devant son public le plus fidèle : sa famille. Et bien sûr, il fait rire !

Après avoir obtenu les prix du public et de la presse au Festival du rire Bierges en 2004, il se fait remarquer lors du Festival international du rire Rochefort en 2005, où il obtient en direct sur les télévisions francophones, les prix du public et des téléspectateurs grâce à son

Nous sommes bien loin du baptême où Martin faisait rire les siens puisqu'en 2012, il réussit son premier passage dans " On n’demande qu’à en rire ! " sur France 2.



L'homme est charismatique et il plaît, en 2013 il est élu Verviétois de l’année 2012 dans la catégorie " Buzz de l’année " à la suite de ses passages dans " On ne demande qu’à en rire ". Cette année-là, est comme un bon cru, son ami Jérôme de Warzée l’invite dans sa séquence matinale sur Vivacité " Un cactus dans le Waterzooi ", Martin fait littéralement le buzz sur les réseaux sociaux avec une chronique sur un président de club de supporter. La vidéo est vue à plus de 75000 vues en quelques jours seulement. Un record! Le personnage de Kiki l’Innocent est né! Depuis le temps, les amis ne sont pas quittés, nous les retrouverons d'ailleurs à la rentrée dans "Le Grand cactus" sur la Deux Télé.

La rentrée sera placée pour Martin sous le signe du travail, le théâtre attend notre artiste et surtout Le Voo Rire de Liège, où il vous donne rendez-vous le 20 octobre à 20H au Trianon. Notre humoriste sera également, de plus en plus présent, sur Vivacité dans "Les Enfants de Chœur".



Les dates de spectacles de Martin: www.martincharlier.be



Avant de se lancer corps et âme dans tout ce travail, Martin Charlier, s'est octroyé des vacances à Naples où il a mangé les meilleures pizzas. Pour découvrir la suite de l'interview c'est ci-dessous.