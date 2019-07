Marianne James "En Ardèche, on vit bien, on mange bien et la vie y est simple"

"En Ardèche, on vit bien, on mange bien" - Un Air de Vacances - 19/07/2019 Extravagante et pétillante, Marianne James, alias Tatie Jambon, embarque les enfants pour leur première rêve-party ! "Tatie Jambon" est LA tatie idéale. Avec ses deux acolytes Sébastien Buffet et Philippe Begin, elle interprète des chansons des deux albums jeunesse 'Tous au lit' et 'Tous heureux'. Petits et grands partageront un moment joyeux et en retireront aussi le plus beau des cadeaux, réfléchir au bonheur chacun à son niveau, avec ses ressentis et son vécu. Les petits jubileront, chanteront et taperont des mains ! Un spectacle désopilant que Marianne James jouet actuellement et jusqu'au 27 juillet à Avignon. Et notez qu'elle sera au Kidzik Festival à Louvain le 25 aout. Mais nous sommes en juillet et ce sont pour beaucoup les vacances .. . et les vacances pour Marianne, elles débuteront le 28 juillet. "Je vais à Montelimar, je prends mes bagages et je vais en Ardeche (...) il y fait frais, s'il y a une petite ondée, on va aux girolles ou aux bolets . on mange des produits du terroir. On vit bien, on mange bien et la vie est surtout très simple" Ecoutez Marianne contactée ce vendredi dans votre émission Un Air de Vacances