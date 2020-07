Manon Lepomme s'impatiente de monter sur scène !

Manon s'impatiente ! - Un Air de Vacances - 03/07/2020 Manon Lepomme : de retour sur scène dès que possible ! Notre invitée "people" dans Un Air de Vacances ce vendredi c'est l'humoriste belge Manon Lepomme. Manon, comme d'autres, a du annulé ses représentations durant le confinement, et là, la reprise s'ammorce "On commence un peu à déconfinner la culture, très très calmement. Ce soir je serai à Bruxelles pour le Mib Show, un plateau d'humoristes où je ferai 10, 15 minutes de sketches et après on est en train d'essayer d'organiser des choses en extérieur et malheureusement il n'y a encore rien d'officiel mais en tout cas on essaie d'organiser des choses pour amener un peu de rire, un peu de légereté pendant cet été tout particulier". Et le confinement ? "Il a été plutôt déprimant je dois dire, parceque j'étais dans un appartement sans extérieur, c'est devenu un peu long mais on a pu avancer dans notre maison que l'on venait justement d'acheter, donc ca a été positif, on a pu beaucoup travailler dedans et là petit à petit on commence à ressortir, à voir des gens, donc ca fait du bien" . Et à l'heure actuelle Manon Lepomme se dit "très tiraillée ! Il y a des moments où je suis très heureuse parceque je me dis 'allez, on peut commencer à revoir des gens' puis je suis parfois un peu désespérée parceque pour pouvoir organiser quelque chose, même en extérieur, alors que l'on sait qu'en extérieur c'est 'moins dangereux' ce n'est pas toujours évident. Donc je suis vraiment très triste, tiraillée entre espoir et résignation". La tournée est donc quelque peu compromise pour l'instant, mais Manon Lepomme assure déjà qu'elle présentera, pour la dernière fois, son spectacle "Non je n'irai pas chez le psy ! " au Forum à Liège le 3 décembre prochain. Concernant les vacances, pas de grands projets pour Manon ! "On part 3 jours avec des amis dans un gîte en Ardenne ! En fait le confinement a permis d'aller découvrir des endroits de chez nous et faire fonctionner le commerce local, faire fonctionner le tourisme belge. Je pense que cela va être très très bien ! "