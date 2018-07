Manon Lepomme joue à Avignon et c'est tellement bon.

Manon Lepomme, c’est cette comédienne liégeoise à la répartie dévastatrice, dont l’autodérision est sans limite et sa spontanéité déconcertante. C’est une artiste entière qui au lieu d'aller chez le psy, fait le choix de se raconter sur scène dans son spectacle, "Non je n'irai pas chez le psy" ! Elle y évoque, entre autres, sa lutte contre sa gourmandise maladive, l'Alzheimer de ses grands-parents et son ancien métier de prof d’anglais. Le tout avec humour, folie et son petit accent belge!

L’humour, Manon a toujours aimé cela, d’ailleurs au terme de son parcours académique en art de la parole et ses études en sciences politiques, cette jeune femme pétillante, se lance, en 2012, avec sa metteur en scène, Ginette Matagne, dans la création d’un seul en scène. Elle parvient à allier tout ce qu’elle aime : la poésie, le stand up et l’humour avec des personnages bien trempés.

Très rapidement, elle se fait une place dans le monde de l’humour belge. Dès les premières représentations, le succès est au rendez-vous. En 2016, enfin, elle reçoit la reconnaissance qui lui est due et gagne 3 prix en festival d'humour de France.

Plus de 200 dates plus tard , Manon présentait son tout nouveau spectacle "Non, je n'irai pas chez le psy ! Vous pourrez le découvrir rapidement puisque Manon, est en tournée en Belgique. Pour découvrir les dates http://www.manon-lepomme.be/index.php/spectacles

Pour découvrir ce que fait Manon Lepomme pendant les vacances et en savoir plus sur son passage à Avignon en ce mois juillet, écoutez son interview