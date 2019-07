"M'occuper de mon corps" ! La belle résolution de David Jeanmotte ! - Un air de Vacances -... Son visage vous est connu ? Normal il est le relooker le plus connu de Belgique ! Les plus grandes personnalités sont passées entre ses mains. Il est le chroniqueur chouchou de ces dames dans l’émission Sans Chichis – RTBF. Il s'agit bien entendu de David Jeanmotte ! Marc Vernon a pris contact avec David dans votre émission Un Air de Vacances On y apprend que David est un grand amateur de jeux vidéo, qu'il n'est pas du tout bricoleur, qu'il maitrise très difficilement les langues étrangères... et que ses vacances 2019... seront régionale, Comblain au Pont, du camping et ... s'occuper de son corps ! Ecoutez le