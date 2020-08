Lylac "cette nature, plus que tout, on doit la protéger"

Lylac est le projet solo d'Amaury Massion (My TV is Dead, Attica). Dans cette aventure folk, il est accompagné par la violoncelliste française Thècle Joussaud (Debout sur le Zinc, Oldelaf).

Les compositions de Lylac, chantées en français et en anglais, sont portées par une musique sobre et directe, laissant une place importante à la voix et aux textes. Tous les morceaux écrits et composés par Amaury sont autant d'ambiances sonores imprégnées de ses voyages en Asie, un peu comme dans la musique de CocoRosie ou de Devendra Banhart. Les lignes de violoncelle répondent à la perfection aux mélodies vocales et naviguent entre douceur et envolées rageuses. Car même si Lylac développe un songwriting sobre, il s'en dégage une puissante énergie.

Un nouvel album est prévu pour la fin du mois d'aout "C'est vrai que je devais présenter cet album en juin (...) tout a été chamboulé" explique t-il à Thibault Roland. Cet album s'intitule "I'm the stranger" et nous aurons bien entendu l'occasion de vous le présenter sur Viva.

Dans les projets de l'artiste également, "je suis soliste dans le prochain opéra de la Monnaie Is This the End" , à découvrir dès le 12 septembre .

Pour en revenir à son premier album "Buffalo Spirit, Lylac s'est balladé aux Etats-Unis "j'ai eu la grande chance de voyager en famille, en camping car, d'aller voir les Indiens Navajo et dans les lieux atypiques, cela m'a fort inspiré et ici, pour le nouvel album j'ai eu la chance de voyager un petit peu, malgré tout, d'aller du côté du Grand Nord, en Norvège notamment où il y aussi des paysages à couper le souffle et c'est vrai que cela m'inspire de manière assez forte et cette nature, plus que tout, on doit la protéger et c'est un peu le message que j'essaie de faire passer dans ce nouvel album "I'm the stranger".

