Lunettes de soleil : faire le bon choix !

Bien choisir vos lunettes solaires - Un Air de Vacances - 01/07/2021 otre séquence "Conso" en compagnie d'Aurore Salsano. Il est aujourd'hui question de lunettes de ... soleil Un accessoire incontournable de l’été, et pas seulement d’ailleurs, ce sont les lunettes de soleil , il ne faut pas les choisir n’importe comment. Aurore "Non parce que certains magazines de modes pourraient vous faire croire qu’il s’agit avant tout d’un accessoire, mais on l’oublie parfois, les lunettes de soleil sont d’abord là pour notre santé, pour protéger nos yeux. Comme pour les crèmes solaires, il existe un indice de protection contre les UV pour les verres. Cet indice va de 0 à 4, 4 étant l’indice qui laisse passer le moins de rayons. Attention, la couleur du verre n’a rien à voir avec l’indice ! Un verre quasiment noir n’est pas pour autant plus protecteur et de la même façon des verres transparents peuvent être munis d’un filtre UV, d’où l’utilité de vérifier et de ne pas les acheter n’importe où" Un bon truc pour vous assurer que les lunettes correspondent bien à l’indice promis, c’est le sigle CE, qui certifie que ce modèle répond aux normes européennes. " Pour ce qui est de l’indice, en général, un indice 3 c’est ce que vous choisirez pour l’été, la plage, le bord de piscine, etc. excepté pour la montagne ou l’exposition à la neige, on opte alors pour un indice 4, surtout si c’est de la haute montagne ou la visite d’un glacier par exemple et je ne parle pas de glace à la fraise évidemment. Ce sont des verres qui filtrent jusqu’à 97% de la lumière, du coup attention, on ne le sait pas toujours, ces verres sont alors déconseillés pour la conduite". Il faut être particulièrement attentif au choix de l’indice pour les enfants. En dessous de 12 ans, leur cristallin ne filtre pas encore les rayons UV comme chez les adultes, il faudra donc bien vérifier que les verres sont filtrants, et là pour le coup vous pouvez opter pour un indice 4 surtout pour les enfants en bas âge. La couleur du verre. "Ca n’a pas d’impact sur l’indice de protection, il faut quand même y être attentif pour le confort de vue en fonction de votre défaut visuel. Si vous êtes hypermétrope par exemple, choisissez le gris, il réduit l’intensité lumineuse mais ne dénature pas les couleurs. Les myopes opteront pour du brun qui réduit l'éblouissement et améliore les contrastes. Le vert respecte aussi les contrastes et sera particulièrement adapté aux porteurs de lentilles et aux hypermétropes". Enfin pour le choix du modèle, c’est un peu en fonction de vos goûts, mais choisissez tout de même un modèle qui couvre bien votre œil, de préférence même jusqu’aux tempes. Ne pensez pas non plus que vos yeux ne sont sensibles au soleil que s’il est très présent, un ciel couvert laisse aussi passer les rayons UV et peut endommager votre œil.