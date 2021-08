Louka Minnella jeune comédien belge !

"Coyottes" une série 100 % belge que vous avez découvrir dès le mois de mai sur La Une ! Une troupe de scouts débarque à Warnaffe pour leur grand camp d'été. Parmi eux, le dernier venu de la patrouille des Coyotes, Kevin, un garçon rebelle et solitaire. Dès le premier soir, il part pour trouver de quoi fumer dans le village voisin. Il y rencontre Marie qui est la recherche de Toni, son ex, dont elle n'est plus amoureuse et dont elle n'a plus de nouvelles. C'est le coup de foudre entre elle et Kevin. Marie lui donne un acide et ils passent la nuit au bord d'un lac dans une carrière. Le lendemain, toujours sous l'effet de la drogue, Kevin plonge dans le lac, découvre une grotte, une sirène et des diamants. Ce qu'il ne sait pas c'est que ces diamants ont été volés à Moyersoen, un douanier véreux. Kevin confie sa trouvaille à Furet, son meilleur pote dans la troupe, qui insiste pour qu'ils retournent voir qui était cette sirène. Après avoir caché les diamants, ils retournent dans la grotte et découvrent le cadavre d'un jeune homme...

Une série à revoir sur Auvio en attendant peut être une suite. Mais pour le jeune Louka, 20 ans, originaire de Merbes-le-Chateau d'autres projets en tête .. Ecoutez le