Lou Deprijck a reçu la visite de la Première Ministre "quand elle m'a dit qu'elle connaissait mes chansons, je suis tombé sur le cul"

"Quand elle m'a dit qu'elle connaissait mes chansons, je suis tombé sur le cul" - Un Air de... Rappelez vous de "Ca plane pour moi", chanson de Plastick Bertrand parue en 1977. La musique est composée par Lou Deprijck. Bien qu'étant attribué à Plastic Bertrand sur la pochette, le chant est en réalité réalisé par Deprijck, qui est également le producteur du disque. Lou c'est aussi Lou and the Hollywood Bananas et notamment "kingston Kingston". Hier, c'était jour de fête nationale chez nous, et pandémie oblige, le programme de cette édition 2020 etait toute particulière. Ca n'a pas empéché notre artiste national de fêter ce 21 juillet dans son bistrot à Lessines. "L'ambiance était festive" nous confie-t-il. "Les gens avaient envie de sortir". Le 20 juillet, Lou s'est rendu au "bal national" à Bruxelles. Et ce fameux confinement ? "J'étais aphone pendant un mois. C'est une horreur pour chanteur et maintenant que j'ai la voix, j'ai enregistré toute la semaine des nouveaux titres . Pour moi la vie continue mais ce qui est désolant c'est que je devais être sur la scène pendant 35 jours au Cheval Blanc à Blankenberge en tête d'affiche et tout a été annulé. Donc c'est une perte sèche mais je suis toujours positif donc dès que la voix est revenue j'ai essayé de faire mon boulot, la musique". Lou a eu récemment la visite de la Première Ministre, Sophie Wilmes "J'ai été à Grammont acheter des tartes au maton et des maatjes (...) elle était sympa avec tout le monde, on a respecter les distances évidemment (...) je la connaissais un peu d'avant mais quand elle m'a dit qu'elle connaissait toutes mes chansons je suis tombé sur le cul" Ecoutez l'intégralité de l'interview que Lou a accordée à Thibault Roland