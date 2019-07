Les vacances idéales pour Bruno Taloche : la moto au coeur des Ardennes belges !

Bruno Taloche en direct d'Avignon ! - Un air de Vacances - 09/07/2019 Après 27 ans de carrière, les Frères Taloche reviennent avec un tout nouveau spectacle "Mise à jour" Alors que la tendance dans l'univers de l'humour est au "stand-up", Vincent et Bruno nous apportent un peu de fraîcheur et de légèreté dans un monde où l'on en a tellement besoin ! Le burlesque, la folie et même un peu de poésie sont au rendez-vous de ce nouveau spectacle ! "Mise à jour" au Théâtre Le Paris à Avignon, jusqu'au 27 juillet ! Marc Vernon à contact Bruno Taloche... il lui précise également que son plus grand plaisir c'est la rando à moto au coeur des Ardennes !