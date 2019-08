Les vacances de Vincent Taloche : "au calme à la maison !"

Vincent Taloche dans "Un air de vacances" - Un Air de Vacances - 05/08/2019 Humoriste, producteur et chanteur ! Vincent Taloche était dans votre émission Un Air de Vacances Le "Voo Rire Festival" se tiendra à Liège du 15 au 24 octobre prochain. Avec entre autres Chantal Ladesou (qui était dans votre émission il y a quelques jours); Kody, Freddy Tougaux; Marianne James; Laurent Gerra ... et bien d'autres ! Et ce sont Vincent et Bruno Taloche qui organisent ce grand rendez-vous du rire ! Toutes les infos ici Mais pour l'instant, Vincent est de retour chez lui dans la banlieue bruxelloise, après avoir vécu un mois éreintant, mais enrichissant à Avignon avec le spectacle "Mises à jour". Une pause à domicile en compagnie de sa compagne et ... sans son frère .. Ecoutez Vincent que Terry Lemmens à contacté cet après midi ..