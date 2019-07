Les tubes de l'été : Shaggy et Lavilliers

Tube de l'été 2001 "It wasn't me" Shaggy - Un air de vacances - 01/07/2019 It Was not Me " est le premier single de "Hot Shot" un album studio multi-platine de l' artiste reggae Shaggy. Les paroles de la chanson représentent un homme qui demande à son ami quoi faire, après que sa petite amie l’ait surpris au lit avec une autre femme. Le conseil de son ami est de tout nier, malgré des preuves évidentes du contraire, avec la phrase "Ce n'était pas moi." "Ce n'était pas moi" a été considéré comme la percée de Shaggy sur le marché de la pop,