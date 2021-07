Les Grottes de Hotton, un patrimoine exceptionnel à (re) découvrir

Les Grottes de Hotton - Un Air de Vacances - 02/07/2021 Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie, les Grottes de Hotton sont les seules à être classées intégralement. Deux étoiles au guide Michelin. Newsletter Vivacité Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité. Depuis 2000, un parcours 3 fois plus long et deux fois plus profond permet de contempler l'extraordinaire variété de formes et de coloris des concrétions de la grotte. Vous descendrez 65m sous terre pour découvrir une rivière souterraine et remonterez 30m à pied et 35m en ascenseur. Présentations en compagnie de Maryève Quinet