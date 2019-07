Les Baladins du Miroir en Avignon ! Tranche de vie à plus de 40 degrés! - Un Air de Vacances -... Dès ce 6 et jusqu'au 21 juillet les troupe des Baladins du Miroir (Jodoigne) est en représentation à Avignon Avec leur création " Le Roi Nu". Une insolente fable rock'n'roll présentée par 13 comédiens, chanteurs, musiciens, virtuoses de la métamorphorse ! "La princesse Henriette et Henri le porcher tombent follement amoureux ! Pour délivrer sa belle, contrainte d'épouser le tyrannique et vaniteux "roi d'à côté", Henri échafaude un redoutable stratagème..." Cette farce joyeuse et ludique née sous la plume d'Evguéni Schwartz en 1933, dénonce les impostures du pouvoir absolu. Gaspar Leclère est le directeur général des Baladins, metteur en scène, comédien.. Il nous précise que la troupe est à Avignon depuis plus d'une semaine par une température quelque peu excessive !! Et sans pouvoir boire une "bonne bière belge"