Le Parc et les jardins du Château de Seneffe : un lieu magique pour la promenade et les découvertes

Le Parc et les jardins du Château de Seneffe : un lieu magique pour la promenade et les... Découvrez l’architecture intérieure du Château conçu au XVIIIe siècle: les zones d’apparat, celles des commodités et les couloirs de circulation des domestiques. Vous pourrez admirer plus de 500 objets de la collection d’orfèvrerie mis en scène afin de valoriser au mieux leur fonction & des expos temporaires à découvrir. Le Château abrite la plus belle collection d'orfèvrerie de Belgique, un théâtre, une orangerie, une volière et un parc à l'anglaise de 22 hectares avec un jardin à la française, un étang et une île reliée à la rive par un pont très romantique. Mais l'intérêt du lieu ne se limite pas à ses dimensions historique ou architecturale indiscutables. Le Château de Seneffe s'ouvre à de nombreuses manifestations, des plus traditionnelles aux plus contemporaines, voire avant-gardistes. Il se veut un lieu de rencontres de toutes les expressions artistiques, toutes les curiosités, au travers de tous les styles et toutes les époques. Thibault Roland a pris contact avec Marjolaine Hanssens directrice du Château de Seneffe Réservations obligatoires ! Toutes les infos via le site https://chateaudeseneffe.be