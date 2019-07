Le musicien Karim Baggili en vacances "se connecter à d'autres choses" - Un Air de Vacances -... Belge, d'origine jordano-yougoslave, Karim Baggili est compositeur et guitariste autodidacte et joueur de oud. Il vit en Brabant wallon. Karim se produit régulièrement en Belgique et à l'étranger. Il était tout récemment présent au Festival Musique 3. En outre, il travaille sur de nombreux projets en tant que compositeur ou arrangeur d'albums, documentaires et courts métrages. Le 21 août il jouera pour les 20 ans du "Monde est un Village" au Festival d’Art de Huy. Il va y jouer en duo avec Bao Cissoko. Le 24 août il sera en trio au Cafeo à Namur. Le 28 septembre grande formule à 6 au Suntribe Festival. Et le 5 Octobre grande formule avec l’orchestre de chambre de la Néthen au Centre Cultuel d’Ottignies dans le cadre du Festival Musiq3 Pour tout savoir sur l'actualité de Karim c'est ICI Terry Lemmens l'a contacté.... quelques jours avant son départ pour la Côte d'Azur