Redécouvrez le musée de la Vie wallonne - Un Air de Vacances - 18/08/2021 Notre destination tourisme en collaboration avec la plateforme 365.BE nous conduit à Liège... A la découverte du Musée de la Vie wallonne. Fondé en 1913, il est l'un des plus riches musées d'ethnologie de la Région wallonne et est situé dans le cadre de l'ancien couvent des mineurs. Si ses collections rassemblent tout ce qui a fait et fait encore la vie en Wallonie, il offre, à travers son parcours, un regard original et complet sur ce que sont la Wallonie et ses habitants, du 19eme siècle à aujourd'hui. Un théâtre de marionnettes y donne vie à Tchantches, à Charlemagne, à Nanesse, à Roland et au différentes personnages du répertoire traditionnel liégeois. Livres, photos, objets, films et autres documents multimédias, … Le musée possède une collection extrêmement riche qui touche différents domaines constitués au fil des ans. Certains objets conservés selon des techniques adaptées ont été achetés, d'autres donnés ou réalisés sur le terrain pour les besoins des expositions. Le musée compte 12 biens classés au Patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont un projet de drapeau wallon. Les collections permanentes sont réparties sur deux étages. Des expositions temporaires viennent régulièrement compléter les différentes thématiques comme cette exposition sur la moto avec un focus particulier sur la région liégeoise qui fut au début du 20e siècle l'un des centres de production mondiaux des deux-roues à moteur. Présentation en compagnie de William RAMACCIOTTI, Chargé des expositions dans le département médiation culturelle