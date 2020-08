Le Musée de la Bande Dessinée, à découvrir ! - Un Air de Vacances - 03/08/2020 En collaboration avec la plateforme 365.BE notre destination touristique du jour, c'est le Musée de la Bande Dessinée à Bruxelles Attraction incontournable au cœur de Bruxelles ! Dans un exceptionnel cadre Art Nouveau conçu par Victor Horta, le Musée de la Bande Dessinée réunit, sur plus de 4200 m², des expositions consacrées tant aux pionniers qu’aux courants les plus actuels du 9e Art. Tintin et les Schtroumpfs ouvrent la voie vers d'autres aventures, à la rencontre d'un monde dont la créativité n'a aucune limite ! Expos temporaires : jusqu'au 31/08 Boule et Bill - jusqu'au 8/11 Juanjo Guarnido Secrets d'atelier d'un maestro - ... https://www.cbbd.be/fr/accueil