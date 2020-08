Le Musée d'histoire de Manhay 44 - Un Air de Vacances - 17/08/2020 Notre séquence tourisme en collaboration avec la plateforme 365.BE nous conduit ce lundi au nord de la Province de Luxembourg à la découverte du Musée Manhay History 44 ! Ce musée MHM44 raconte l'histoire de la bataille de Manhay du 23 décembre 1944 jusqu'à la libération des derniers villages en janvier 1945. Les larges collections d’objets militaires sont impressionnantes. Une mise en scène, des décors à l'échelle réelle, des photos stimuleront tous vos sens, ainsi que la projection d'images d'archives résumant les événements. À proximité du musée se trouve un char Panther et un monument dédié à la 75e division d’infanterie américaine. Pour les cyclistes, il existe un parcours commémoratif à vélo (30 km) passant par la région. Réservation pour la visite par téléphone 086434671 ou sur le site http://www.mhm44.be/ Stéphane Piedboeuf a pris contact avec Patrice Dalrue ! Il nous dit plus ! "Restart", un été résolument belge à la RTBF Cet été, la RTBF s’implique dans le soutien aux secteurs culturel, touristique et économique touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. La RTBF a décidé de les soutenir au travers du plan "Restart" pour lequel 13,4 millions d’euros ont été dégagés. VivaCité, comme tous les médias de la RTBF, est engagé dans ce sens en vous proposant du contenu local. En savoir plus Et pour des idées de sorties près de chez vous, abonnez-vous à la newsletter Restart !