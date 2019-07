Le jeune comédien namurois Felix Radu au Festival d'Avignon

Felix Radu en direct depuis Avignon ! - Un Air de Vacances - 02/07/2019 Auteur, comédien, humoriste, il foule la scène pour partager son spectacle "Les mots s'imposent" dans lequel il joue habilement avec les mots . Jeux de mots acerbes et poétiques, vulgarisation littéraires, Felix n'a de cesse d'évoquer les auteurs qui l'inspirent tout au long d'un "seul en scène". Et le jeune homme prend sa place dans le monde de l'humour ! "Les mots s'imposent" un spectacle transpirant de jeunesse .... que le jeune Namurois présentera au Festival d'Avignon du 5 au 28 juillet. Et Félix à répondu depuis Avignon aux questions de Marc Vernon ... ecoutez le