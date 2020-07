Le Grand Jojo "Le bal populaire va me manquer" - Un Air de Vacances - 20/07/2020 Notre invité "people" dans Un Air de Vacances, à la veille de ce 21 juillet, jour de Fête Nationale, c'est le Grand Jojo "Normalement le 20 il y a toujours le bal national qui ramène quand même tous les ans entre 17 et 20 milles personnes où il y a une ambiance terrible et je dois vous dire franchement 'je suis bien ici, je suis dans mon jardin, je prends l'apéritif mais le bal me manque énormément", confie-til à Thibault Roland. "On fêtera le 21 juillet, auquel je tiens énormément, en petit comité et l'année prochaine on reviendra en force" Le Grand Jojo a profité du confinement pour s'adonner à sa passion le dessin "J'ai fait énormément de dessins que je stocke. il y en a beaucoup qui sont partis dans mon musée" Un musée que vous pourrez visiter grace à l'émission Belge Une fois demain sur la Une TV Cet été, pour le Grand Jojo, ce sera ... décontraction totale Ecoutez son interview en intégralité !