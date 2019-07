Le Festival "Bruxellons" fête ses 20 ans !

Pour son 20ème anniversaire, le Festival a mis les petits plats dans les grands en proposant l'événement culturel de l'été: la création d'une nouvelle version francophone du chef d'oeuvre My Fair Lady de Alan J Lerner et Frederick Loewe d'après Pygmalion de George Bernard Shaw. N'hésitez pas à découvrir ce spectacle touchant

"My Fair Lady" l'un des plus grands succès de Broadway et de Londres rendu populaire par le film aux 8 Oscar avec notamment Audry Hepburn, arrive en fin à Bruxelles !

Ce grand spectacle familial nous plonge dans le Londres du début du XXeme et nous compte l'histoire d'une simple vendeuse de fleurs rendue grande dame de la Cour grâce au professeur Henry Higgins.

A ne pas manquer du 11 Juillet au 14 septembre, Château du Karreveld. Infos et réservations ICI