Le comédien bruxellois Alain Leempoel sera à Avignon cet été, mais en touriste ! - Un air de... Comédien belge, il a fait ses études d'Art Dramatique au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe d'André Debaar.. Alain Leempoel était notre invité people dans "Un Air de Vacances" ce jeudi.. Premier prix en 1981 il travailla beaucoup au Théâtre National, au Rideau de Bruxelles, au Théâtre du Parc.. Comédien sur nos scènes belges depuis plsu de 30 ans, il fut aussi directeur de l'ADAC qui produisit et diffusa bon nombre de spectacles où de grosse vedettes tenaient l'affiche. Aujourd'hui sa structure Panache Diffusion continue plus artisanalement ce travail à travers toute la francophonie. Et le comédien profite de cet été pour prendre quelques jours de repos avant de remonter sur les planches avec notamment "Le tour du monde en 80 jours" au Théâtre du parc début de l'automne et la tournée "Un grand cri d'amour" dans la foulée.. Mais à l'heure actuelle notre comédien national est toujours sous le soleil bruxellois avant de se rendre à Avignon ! Et si vous souhaitez suivre Alain Leempoel c'est notamment via Facebook ou via PANACHE DIFFUSION