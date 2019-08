Le comédien belge Charlie Dupont.... en direct depuis Ténériffe ! - Un Air de Vacances -... Acteur belge né à Tournai, Charlie Dupont et "Serge" dans "'Il était une fois, une fois". Il est "Vincent" dans la série "Seconde chance" et "Corrado" dans la série Hard. Il est aussi à la base, avec Philippe Bourgeuil, de la création des micro programme "Qui est là"... Chez nous il est aussi connu comme auteur de la série "Faux contacts" En 2008 il réalise son premier court métrage "Pierre-Papier-Ciseaux". Il a présenté en 2015 et en 2016 la cérémonie des "Magritte du Cinéma". D'ici quelques semaines il sera sur scène avec "Les Emotifs Anonymes", l'histoire toute simple de deux personnes pour lesquelles chaque sortie est une épreuve, chaque rencontre un examen, chaque conflit des sueurs froides. Nos émotifs cherchent le réconfort dans des séances de thérapies de groupe. ils sont entourés d'une flopée de personnages, tous bien dans leurs godasses, qui ne comprennent pas qu'on puisse avoir tant de mal à habiter ce "monde de brutes". Mais avant cela notre comédien belge est actuellement à Ibiza. C'est là que Marc Vernon l'a contacté dans "Un Air de Vacances" ce mardi...