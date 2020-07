Le Château Fort de Logne, la Ferme de Palogne, direction Vieuxville

Découvrez le domaine de Palogne - Un Air de Vacances - 09/07/2020 Histoire et aventure en pleine nature ! Au sommet d'un étroit éperon rocheux dominant la vallée de l'Ourthe, découvrez les mystères du château fort de Logne. Au pied du château, assistez au spectacle de fauconnerie (hiboux, chouettes, faucons et buses). Non loin de là, la Ferme de Palogne vous propose une descente de l'Ourthe en kayak , la location de VTT & VTT électriques, un minigolf,... "On propose vraiment dans un écrin de verdure de découvrir différentes activités. On peut visiter le château-fort de Logne, le musée de la meunerie et de la boulangerie, on eut assister à des démonstrations de fauconnerie. On a aussi toute une série d'activités plutôt orientées vers le sport et la détente : on a plus de 150 vélos et les circuits fléchés qui vont avec" nous détaille Laurent Weytens directeur du Domaine de Palogne. Niveau kayak, le niveau des cours d'eau étant un peu bas actuellement, il n'est pas pratiquable ! On espère la pluie du côté de Ferrières. Vous pouvez retrouver le détails des activités à faire entre amis, en famille ou seul dans cette belle région du sud liégeois via le site https://www.palogne.be/