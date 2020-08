Le Château de Raeren

Découvrez le Chateau de Raeren - Un Air de Vacances - 12/08/2020 Le Château typique des construction de l'Est de la Belgique est un bel et imposant édifice entouré d'eau. Il fut un important centre de la poterie dès le 15eme siècle et abrite en son sein le Muse de la Poterie. A l’intérieur, vous aurez l’occasion d’admirer plus de 2 000 objets retraçant 500 ans d'histoire de la céramique rhénane ainsi que des céramiques contemporaines. Une expo multi-sensorielle agencée de façon moderne et avec goût, dans le cadre prestigieux du Château de Raeren qui à lui seul vaut le détour! Entourée d'eau, cette majestueuse forteresse est typique de l'Est de la Belgique, elle date du 14ème siècle et se découvre en passant par un pont en pierre enjambant les douves. De Jolies promenades sont possibles au départ du Château. Ecoutez Ralph Menniken contacté ce mercredi et toutes les infos via le site https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/museum/chateau-musee-poterie-raeren "Restart", un été résolument belge à la RTBF Cet été, la RTBF s’implique dans le soutien aux secteurs culturel, touristique et économique touchés de plein fouet par la crise du coronavirus. La RTBF a décidé de les soutenir au travers du plan "Restart" pour lequel 13,4 millions d’euros ont été dégagés. VivaCité, comme tous les médias de la RTBF, est engagé dans ce sens en vous proposant du contenu local. En savoir plus Et pour des idées de sorties près de chez vous, abonnez-vous à la newsletter Restart !