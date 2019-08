Laurence Bibot a découvert .... la Camargue et les Flamants Roses !

Laurence Bibot... dans Un Air de Vacances - Un Air de Vacances - 07/08/2019 Après le succès de son premier stand-up, "Bibot Debout ", Laurence reste dressée sur ses 2 jambes, micro en main et vous emmène dans son univers, un vortex où se croisent vendeuse bio, "forumeurs" internet, chats perdus et autres pratiques alternatives pour atteindre le bien-être personnel. Et sur scène, Laurence Bibot est toujours juste, parfois cynique mais surtout très, très, très distinguée. En tournée prochainement avec "Bibot distinguée". Le 19 septembre à Chénée; le 21 à Waterloo, le 27 à Koekelberg.. entre autres ! Toutes les infos via son SITE Mais à l'heure actuelle Laurence profite d'un peu de repos chez elle, à Bruxelles, après avoir vécu quelques jours de vacances, en Espagne et dans le sud de la France où elle a notamment découvert la Camargue... "j'ai découvert la Camargue et j'ai trouvé cela tout à fait incroyable, dépaysant et je n'avais jamais vu de Flamants Roses..." Ecoutez là !