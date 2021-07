"La Vallée secréte" spectacle d'été à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Tour des Sites - Un Air de Vacances - 05/07/2021 Tour des Sites Organisation est spécialisée dans la production de spectacles totaux en tous genres. Depuis 1992, l'organisation a créé et produit plus de 700 spectacles de grande envergure. "La Vallée secrète" à l'Abbaye de Villers-la-Ville Chaque soir, du 21 août au 26 septembre, " La Vallée Secrète " évoquera l’âge d’or de ces lieux séculaires au cours d’une promenade nocturne totalement scénarisée. Cette création a pour objectif d’offrir une activité culturelle insolite, exceptionnelle et en toute sécurité sanitaire. Il s’agit d’une véritable expérience immersive au travers d’un parcours-spectacle mêlant artistes et vidéomapping. Le principe de ce spectacle s’apparente à celui d’une exposition à ciel ouvert et à sens giratoire. En effet, selon un circuit bien défini, les spectateurs rejoignent, successivement, trois endroits privilégiés de l’abbaye de Villers-la-Ville : la Cour du Travail, la Nef et la Cour d’Honneur. Trois décors naturels qui permettront l’évocation d’un des pans les plus intenses de l’histoire de cette abbaye. Ce spectacle se focalise, en effet, sur l’âge d’or de l’édifice, en passant par sa destruction lors de la Révolution française, pour aboutir à son abandon. D’une durée de 90 minutes, ce parcours-spectacle consiste en un récit continu qui plonge le spectateur en totale immersion. Il s’agit d’une véritable promenade féerique intégrée, dotée d’une atmosphère unique en son genre. Ce spectacle est composé d’acteurs, de danseurs et de performers sur toile de fond de vidéo-mapping, savamment construit pour ce haut lieu patrimonial. Prix : Tarif jusqu’au 14/08/2021 : 12 € Dates: Du 21 août au 26 septembre Horaires : Accès au spectacle toutes les 25 minutes, dès la nuit tombée (horaire variable selon le calendrier – voir site de réservation) Lieu : Abbaye de Villers-la-Ville Durée du spectacle : 90 minutes Tarif du 15/08/2021 au 26/09/2021 : 15 € Tarif groupe (à partir de 10 tickets payants) : 10 € Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans (sur réservation uniquement et sur présentation de la carte d’identité à l’entrée) Réservations : Ticketmaster Du côté de Stavelot, à ne pas manquer du 14 au 29 aout "Terres de Légendes" " Terre de Légendes " dresse le portrait de trois hommes, trois amis, unis par deux passions : leur région et les courses automobiles. Derrière cet amour qu’ils partagent, se cache un rêve commun de dépassement personnel : celui de créer un circuit automobile ! Mais, au-delà de ce projet un peu fou, ce qui scelle réellement leur amitié, c’est l’attachement qu’ils ont pour les Hautes-Fagnes et Stavelot, en particulier. Sa nature, bien sûr, mais aussi ses multiples références culturelles qui trouvent leur origine dans des histoires et des légendes ancestrales appartenant à la tradition orale. L’émergence de récits mystérieux est le propre de ces régions reculées, pour ne pas dire isolées. Les trois compères ont pour habitude de s’inviter régulièrement les uns chez les autres. À charge pour l’hôte de faire découvrir à ses amis une nouvelle anecdotes sur le folklore ou les légendes locales, souvent inspirées de leurs randonnées dans la région… Une sorte de " cercle des conteurs disparus " ! Titre : Terre de légendes Concept : Spectacle vivant en 3D Dates: Du 14 au 29 août (16 soirs) Horaires : Chaque soir, à 22h00 Lieu : Place Saint-Remacle - Stavelot Durée du spectacle : 35 minutes Accès : Gratuit Du 1er au 31 aout, direction Tournai avec "Rêve de Cathédrale" Tour à tour, au fil du spectacle, les différentes entités architecturales composant la cathédrale (la nef romane, les tours, le chœur gothique, le transept et l’ancienne bibliothèque adjacente) se réveillent, s’animent et s’interpellent. Au travers de leurs interventions hautes en couleurs, elles évoquent leur naissance, leur construction ou leur fonction particulière au sein du formidable édifice. En se racontant, les différentes parties de la cathédrale plongent à chaque fois le spectateur dans une époque historique particulière, un fait marquant ou une anecdote dont elles ont été le témoin ou dont elles furent partie prenante. De fil en aiguille, le public comprend que chaque élément possède sa propre personnalité, représentative d’un des aspects du caractère si particulier des Tournaisiens… Mises bout à bout, toutes les pièces du puzzle recréent la cathédrale et ses multiples facettes. Le prestigieux édifice nous révèle alors son secret : il est la source de cette identité unique et si forte que les Tournaisiens possèdent et revendiquent si fièrement à travers Notre-Dame. Dates: Du 1 au 31 août 2021 (31 soirs) Horaires : Chaque soir, à 22h30 et 23h30 (à l’exception des 26, 27 et 28 août, uniquement à 23h30) Lieu : Cathédrale Notre-Dame de Tournai (Place Paul-Emile Janson) Durée du spectacle : 34 minutes Accès : Accès gratuit - sur réservation : www.visittournai.be Détails en compagnie de Benoît Meurens de Tour des Sites Organisation