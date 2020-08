La jeune chanteuse namuroise Charlotte vit dans une.. Tiny House

La jeune chanteuse namuroise, fille de Muriel Desclée et Alec Mansion, s'est fait un joli nom dans le monde de la musique avec avec des premiers titres à succès sortis en 2016. Ce lundi 10 aout Charlotte était présente au coeur de la très belle abbaye de Villers-la-Ville. "Charlotte invite chaque spectateur à prendre conscience de son existence et à ressentir les choses" peut on lire sur le site scenesbelges.be !

"J'essaie de faire quelque chose qui sort du coeur, des tripes, j'ai fait ça avec Nico D'Avell et ça donne un style plutôt aérien (...) avec des mélodies de voix qui restent dans la tête" confie-t-elle à Stéphane Piedboeuf ! Fille de musicien et interprête Charlotte précise que "j'ai vraiment fait mon chemin de mon côté et le fait d'avoir des parents dans la musique, ça m'a plutot coincé jusqu'à mes 25, 26 ans". L'album de Charlotte s'intitule "Force et Amour"..

Vous pouvez la suivre via notamment sa page facebook : CHARLOTTE Music ou via le site charlottemusic.be

Pour l'anecdote, et nous sortons du monde musical, sachez que Charlotte vit dans une ... Tiny House.. ce qui a fort impressionné Stéphane. Tiny House, maison en bois que l'on peut installer "presque n'importe où"

"Ce concept là vient d'Amérique . En fait c'est comme une caravane, c'est vraiment très écologique, c'est en bois, de beaux matériaux et donc c'est sur un chassis (...) 7m20 sur 3m50 et c'est complètement aménagé comme on le veut (...) et c'est génial parce que c'est vraiment très minimaliste, il n'y a que ce qu'il faut , des produits et des matériaux écologiques"

Et cette période de COVID 19 ?

"Ca n'était pas évident pendant le confinement, je me suis posée beaucoup de questions et finalement je me suis dis 'je vais encore essayer de semer des graines" et maintenant j'essaie que mes chansons touchent encore plus et vu ce que l'on traverse, c'est important de créer des liens, d'apporter de l'amour, de la bienveillance par la chansons et pouvoir faire voyager les gens"

Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Charlotte