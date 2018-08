La découverte pour Jean-Luc Fonck: les crevettes sont mortes dans les croquettes.

De père en fils, depuis le grand-père, on n’est pas poissonnier mais bien boulanger chez les Fonck. Ce sera différent pour Jean-Luc qui va vivre à Arlon jusqu'à l'âge de douze ans et va ensuite, débarque à Bruxelles où il rencontrera Mimi sur les bancs d'une école bruxelloise. Mimi et Jean-Luc font les quatre cents coups, elle pousse un peu la chansonnette et lui essaie tant bien que mal de jouer de la guitare.

Tout commencera par une blague, tout s'est poursuivra par une blague. Notre chanteur préféré, ne savait ni chanter, ni lire une partition mais pourtant en 1975, naît officiellement Sttellla avec des potes de l'école.

À ses débuts, ils jouaient pour une poignée de fans. À la fin, ils donnaient des concerts devant six mille personnes.

Des années se sont écoulées depuis mais Jean-Luc poursuit l’écriture, la musique et va, d’ailleurs, bientôt sortir son 15éme album. Sur le site de Sttellla vous trouverez une biographie très complète et toutes les œuvres musicales et écrites de Jean-Luc Fonck.

http://www.sttellla.be

On retrouvera Jean-Luc dès la rentrée dans le 8-9h, aux côtés de Cyril et de sa joyeuse bande. En effet, tous les vendredis matin, Jean-Luc y interprète en direct une chanson inédite (paroles et musique) avec les quatre mots imposés par un(e) auditeur(trice) le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi…Tout un programme…

Jean-Luc prépare un nouvel album et rentre tout juste de vacances, pour découvrir la suite c’est ci-dessous.