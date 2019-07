L'irrésistible Manon Lepomme s'offre "Un Air de Vacances" depuis Avignon !

"Non je n'irai pas chez le psy" meme à Avignon ! Ecoutez Manon Lepomme - Un air de Vacances -... Depuis son plus jeune âge, Manon se donne en spectacle. Dès l'âge de sept ans, elle suit des cours de diction/déclamation à l'Académie d'Amay dans la classe de Jose Rodriguez. Directement, son aisance et sa capacité à faire rire impressionnent. Elle commence par des textes de Raymond Devos. Son rêve etait de devenir comédienne et humoriste. Et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est abouti ! Et depuis deux ans Manon ne cesse de surprendre le public belge, mais également français ou encore québécois ! Avec son spectacle "Non je n'irai pas chez le psy !" a la fois drôle et plein de tendresse. Avec plus de 200 dates à son actif, ce seul en scène connait un succès fulgurant ! Et Manon se produit actuellement en France, au Festival d'Avignon..