L'humoriste belge Etienne S ! De retour chez nous très bientot avant une tournée au ... Pérou !... Etienne S, humoriste-percussionniste belge, a un adjectif qui lui colle à la peau : atypique ! Le jeune humoriste partage sa vie entre trois passions : l'humour, la musique et le théâtre ! Ce Bruxellois de 36 ans s'est formé au Conservatoire royal de Bruxelles et pour le stand-up à l'Ecole Nationale de l'Humour de Montréal. A 25 ans il écrit son premier one man show. Il obtient plusieurs prix lors de concours d'humour. Il aurait pu jouer du piano, il joue des maracas ... Il aurait pu avoir une princesse, il a choisi une championne de CrossFit... Il aurait pu étudier à l'université, il a choisi l'Ecole Nationale de l'Humour de Montréal.. Tout le monde fait des mauvais choix, lui, le fait mieux que les autres ! Etienne S "Mauvais Choix" un spectacle à voir à la Comédie Centrale de Liège du 4 au 8 septembre Et ces 26 et 27 juillet au Festival d'Avignon Etienne nous offre un spectacle explosif : une fusion de stand-up et de groove, unique au monde ! Terry LEMMENS a pris contact avec Etienne dans votre émission Un Air de Vacances... Toutes les info via FACEBOOK