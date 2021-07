L’été de toutes vos émotions au Pass à Frameries - Un Air de Vacances - 09/07/2021 Se laisser surprendre par l'éclatement d'un orage, s'émerveiller devant une tempête de neige, exprimer sa joie en cas de victoire au puissance 4 en 3D, sa curiosité face au bar à pipis et son amusement en marchant pieds nus dans le Jardin de la Biodiversité. À l'intérieur comme à l'extérieur, les sciences sont partout mais toujours plus étonnantes et amusantes au Pass. Embarquez la famille, les amis, les petits et les grands et venez passer un été plein d'émotions ! Cet été, nouvelle exposition immersive, nouveau film sur les volcans, nouvelles animations étonnantes* et réouverture du Parcours Acro'bât. Des aventures trépidantes pour passer des vacances en toute sécurité près de chez vous. * Animations sur inscription, le jour de la visite. Places limitées Présentations en compagnie de Christine Viceroy