L'Aquascope de Virelles - Un Air de Vacances - 20/08/2020 Allons voir l’étang de Virelles de plus près : en dessous de l’eau, au bord de l’eau, depuis un mirador situé dans les arbres! Une journée 100% nature : en promenade sur le sentier de découverte, les affûts d’observation, le jardin de plantes sauvages, le rucher didactique, la grande plaine de jeux, la brasserie avec terrasse panoramique & produits locaux, les expositions temporaires. Le défi de l'Aquascope est de concilier, dans une réserve naturelle, tourisme, protection de la nature et éducation à la nature et à l’environnement. Stéphane Piedboeuf a pris contact avec Anne Sandrap.. et pour plus d'info : http://www.aquascope.be/website/