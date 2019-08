Kody "je rêve d'aller un jour au... Pôle Nord.. pour être bien visible !" - Un Air de Vacances -... Humoriste, comédien, Kody débute ses spectacles d'humour au "Kings of Comedy". Depuis, l'humoriste a fait son petit bonhomme de chemin, notamment sur Vivacité ou encore dans le Grand Cactus" tout en poursuivant ses spectacles de one man show, mais aussi au cinéma et sur les plateaux TV Cet été Kody a participé à deux tournages dans deux comédies belges ! A voir dans les prochains mois ! A l'heure actuelle il planche sur un nouveau spectacle ! Et il lance un appel aux auditeurs de Vivacité... alors si vous avez de bonnes idées de sketchs ,allez y, notamment via facebook. Question vacances, il souhaiterait un jour aller au .... Pôle Nord... Marc Vernon l'a contacté ...