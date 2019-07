Kid Noize "l'impact carbone des DJ's est assez forte" - Un Air de Vacances - 03/07/2019 DJ, compositeur, auteur de bande dessinée, Kid Noize est originaire de Bruxelles et vit à Charleroi.. Les ados le savent : Kid Noize est bien plus qu'un musicien, c'est un personne à laquelle ils s'identifient dans l'univers cosplay, du transforming et des super héros qui les réunit aujourd'hui ! Kid Noize, c'est une fiction dans un monde réel, un héros venu d'un monde parallèle. Artiste pluridisciplinaire. Derrière une caméra, une platine de DJ, un synthétiseur ou une table de mixage, Kid est aussi habile sur six corde de guitare, une planche à dessin que sur l'écran plat d'un ordinateur. "The man with a Monkey Face" dernièr album de l'artiste qui nous convie à le suivre dans une jungle baignée par les rythmes chauds et intenses de dix-sept nouveaux tracks enregistrés avec la complicité de nombreux musiciens, ingénieurs et chanteurs du monde entier ! Kid Noize était l'invité people de votre émission Un Air de Vacances ce mercredi sur viva ! Stéphane Piedboeuf l'a contacté à la veille de son départ pour la Hongrie... et l'artiste reconnait que "l'impact carbone des DJ's est assez forte, par rapport au vols, énormément d'aller/retour en avion..." Et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via son SITE Kid sera à l'Electrobeach Festival 2019 - Le Barcares France le 12 Juillet et le 7 septembre au CenoBeats Festival à Gembloux !