Julie Compagnon se repose dans son hamac en France

Depuis son hamac en France, Julie Compagnon nous parle de ses projets à venir...

Pétillante et souriante, Julie Compagnon adore les défis. Prof d’histoire-géo, elle participe à la première saison de The Voice Belgique et retient l’attention de BJ Scott. Cela lui ouvre les portes en radio comme en télé puisqu’elle devient chroniqueuse musicale dans le 8/9 sur Vivacité et intègre l’équipe d’On n’est pas des pigeons.

Malgré ses nombreux passages à la RTBF, Julie Compagnon n’oublie pas pour autant sa passion première, la musique ! Après l’opéra-rock “Hopes”, elle participe au projet Hong Kong Stars dans lequel elle reprend les plus grands titres de la chanteuse France Gall. Mais ce n’est pas tout, en mars dernier, la jeune chroniqueuse crée un duo acoustique (guitare-voix) Closer avec Christophe Pons, le guitariste de Machiavel.

Après tant d’attente, Julie Compagnon présente enfin son premier single "Nuit d’orage”. On vous laisse le découvrir...

Un EP va sortir en septembre avec 4 titres. Julie Compagnon vient d'enregistrer "Je n'aime que toi" qui devrait sortir en même temps que l'album à la rentrée !