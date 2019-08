Julie Compagnon invitée de votre émission Un Air de Vacances - Un Air de Vacances - 09/08/2019 Chroniqueuse du 8/9 et "On n'est pas des pigeons".. Julie Compagnon était l'invitée people de votre émission Un Air de Vacances ce vendredi ... Julie vient de vivre quelques jours de vacances dans le sud-ouest en famille, en camping au milieu d'une forêt de pins ! Au calme ! De retour chez nous, Julie est pleine de projets! Et notamment le duo Closer en compagnie de Christophe Pons guitariste de Machiavel. Ecoutez Julie Compagnon.