Jérome de Warzée se prépare pour la rentrée ! Et les sujets ne manquent pas !

Jérome de Warzée ! - Un Air de Vacances - 06/08/2019 Dans votre émission "Un air de vacances" ce mardi, Terry Lemmens a pris contact avec l'un des chroniqueurs les plus populaires sur Viva : Jérome de Warzee Après un repos dans le sud de la France, Jérome est de retour en Belgique ! On le retrouve dès la fin aout sur Vivacité et dans le Grand Cactus. Ecoutez le ..