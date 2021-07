Jean-Pierre Castaldi "Mes vacances idéales, ce serait de naviguer" - Un Air de Vacances -... Acteur, animateur de la télévision française, Jean-Pierre Castaldi se fait connaître du grand public, en intégrant le casting de la série télévisée "Les Enquêtes du commissaire Maigret" . Il apparaît pour la première fois au cinéma dans le film "L'Arbre de Noël " de Terence Young en 1969. Il enchaine ensuite quelques rôles sur grand écrans. On le retrouve notamment dans Asterix et Obelix. Jean-Pierre est aussi animateur notament de l'émission Fort Boyard de 2000 à 2002. On a pu voir aussi le comédien chez nous avec "La Boite à Images" où le comédien campait un vieux projectionniste J Et ce dimanche 4 juillet se jouait la grande première d'après Covid de "Quelle Famille" une pièce de Francis Joffo. Un grand moment pour Jean-Pierre que ces retrouvailles avec la scène "C'est extraordinaire! D'abord la première sensation c'est de rejouer une pièce de théâtre qu'on n'a pas jouée pendant un an (...) alors le public, on ne pas vraiment expliquer le plaisir de cette communion et du rire avec le plublic ! C'est inexplicable". Concernant les vacances, l'épouse de Jean-Pierre possède une maison de famille à Belle Ile en Mer. "Alors mes vacances c'est de marcher une heure, une heure et demi dans l'eau froide pour perdre un peu de ventre!" Pour ses vacances, le comédien a besoin de la ... mer ! "Vous savez, je suis d'origine grecque. Mon arrière-grand-père était grec et donc j'adore la mer. J'ai eu des bâteaux (..) j'ai fait du bâteau pendant 25 ans et mes vacances idéales, ce serait de naviguer". Ecoutez l'intégralité de l'interview qu'il nous accordée. ir