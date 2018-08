Jean-Philippe Darcis, part à la conquête de Taïwan.

Jean-Philippe Darcis, est notre Ambassadeur du Chocolat Belge, c’est aussi un pionnier du Macaron en Belgique, il est à l’image de ses divines créations, subtil, généreux, gourmand et passionné.

Si l’on trouve ses chocolats jusqu’en Asie, cet hédoniste des produits de bouche se revendique encore et avant tout artisan. Un artisan qui allie brillamment classicisme et modernité et pour qui la pâtisserie relève aussi de la gastronomie… Un message qu’il ne cesse de vouloir transmettre.

Ce multi-médaillé international en pâtisserie et en chocolats, est toujours à la recherche des arômes les plus authentiques. Jean-Philippe, n’hésite pas à parcourir le monde et les plantations de cacao pour trouver les fèves qui apporteront une note particulière et reconnaissable à ses créations.

Jean-Philippe collectionne les titres et est, depuis 2001, lauréat du Prix International du chocolat Belge, et se voit octroyer, entre autre, à vie le titre d’ ‘’Ambassadeur du Chocolat Belge .

Un bon plan été par cette chaleur : visiter son musée du Chocolat, où règne en maître l’air conditionné.

Un voyage qui vous mènera aux origines du chocolat en vous faufilant à travers les couloirs du temple Maya, embarquez ensuite à bord de la Caravelle de Cortez et traversez les océans vers l’Europe. Au fil de la visite, vous arriverez en pleine époque de la Révolution Française dans un salon bourgeois pour enfin vous plonger dans l’ambiance des premières boutiques de chocolat du début du 20ème siècle.

A l’étage, ne manquez pas la suite du parcours, retraçant les gestes du chocolatier, les bienfaits du chocolat et bien d’autres surprises ... Vous terminerez votre voyage le long de nos ateliers et observerez nos artisans en plein travail. La fabrication du chocolat n’aura plus aucun secret pour vous !

Esplanade de la Grâce, 1 - 4800 Verviers, info https://darcis.com

Dans les prochains jours, un peu de repos pour Jean-Philippe sur la Côte Belge, le temps de se ressourcer pour s’implanter du côté de Taïwan. La suite de son interview, c’est ci-dessous.