Jean-Michel Saive très heureux 1 an après sa retraite

Comment se porte le pongiste un an après sa retraite ?

"Très bien par rapport au fait d'avoir arrêté ! Je suis vraiment accord et quelque part en paix avec moi même. Ma carrière a été très longue et j'ai toujours dit que je préférais faire l'année de trop que l'année de trop peu et l'année passée c'était vraiment 'l'année du bout du bout" et j'ai vraiment eu un dernier match en apothéose avec un retour du public extraordinaire " nous confie-t-il, contacté par Stéphane Piedboeuf dans votre émission un Air de Vacances !

Une popularité qui ne s'estompe pas ! "Ca me fait toujours plaisir quand on me reconnait dans la rue, quelque part il y a un peu la reconnaissance du parcours sportif que j'ai fait, donc ca me fait plaisir. D'un autre côté maintenant, j'ai 50 balais donc les générations, forcément change et pour les plus jeunes je suis forcément moins présent que quand il y avait les directs la télévision dans les années 90 et 2000 mais voilà, ca me fait toujours plaisir".

Et le confinement ? "On a eu la chance quelque part qu'on pouvait encore pratiquer à l'extérieur certains sports, le vélo de manière individuelle et le jogging, donc j'ai pas mal courru et surtout beaucoup roulé en vélo et puis j'avais pas mal de conférences avec mes activités au Comité Olympique belge , européen et au CIO avec des conférences sur le report ou non des jeux, puis finalement le report des jeux et finalement les jeux l'année prochaine à Tokyo puis sur la fin, malheureusement, je me suis cassé la main donc là je suis vraiment confiné "

Jean Michel devait participer à une étape du Tour de France, Nice/Nice, reportée pour les raisons que l'on connait en septembre prochain. Il espère pouvoir y participer selon l'évolution de l'état de santé de son poignet !

Et les vacances ? Jean Michel prévoit de partir fin aout au pied du Mont Ventoux