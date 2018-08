Jean-Marie Bigard arrive bientôt chez nous, avec le tout dernier spectacle de sa carrière.

Jean-Marie Bigard est révélé au grand public dans La Classe, sur FR3, il écrira plus de cent sketches avec Laurent Baffie. Après des débuts difficiles, comme beaucoup d’artistes, il se lance en 1988 dans son premier spectacle à succès, " Vous avez dit Bigard ? ", mis en scène par Franck Godard. Joué au Point-Virgule à Paris, il lui permet de s'installer dans un style " stand-up ", dont la caractéristique est de ne pas jouer de sketches, mais de s'adresser directement au public durant toute la représentation.

En 2004, il ne cesse de viser plus haut et attaque le stade de France en juin 2004 avec son spectacle " Des animaux et des hommes ", dans lequel il compare les modes de vie entre différentes espèces d'animaux et les hommes, en abordant notamment la communication et la sexualité. Il réunira 52 000 personnes, record unique pour un comique.

Il est le seul humoriste à avoir écrit 10 spectacles, le 10éme étant le dernier de sa carrière, “Il était une fois Bigard, l’histoire de ma vie”. Jean-Marie Bigard, dis lui-même :" il est temps que ça se termine, j’ai 63 ans. ".

Il a donc décidé de vous offrir le spectacle de sa vie, tous les meilleurs moments de sa carrière, ses meilleurs blagues, mais aussi le stade de France, la classe …Vous avez été́ 4 000 000 de copains à venir le voir en spectacle et 8 000 000 à avoir acheté́ ses DVD. Il souhaite donc à son tour vous offrir un cadeau ! Il part en tournée, vous rencontrer où que vous soyez .

L’humoriste sera :

- à Waterloo au festival Waterlol à Waterloo-->samedi 15/09/18 à 20h30.

Infos et réservations : Via le site www.waterlol.be

-Les billets sont aussi en vente via Ticketmaster et au MediaMarkt de Braine l’Alleud.

-Vous le rencontrerez également , à Binche le samedi 20 octobre 2018.

- au Tracadéro de Liège, le dimanche 21 octobre.

- à Ath, le mercredi 31 octobre.

https://www.facebook.com/JEAN-MARIE-BIGARD-PAGE-OFFICIELLE-37568932890

Mais avant cela, Jean-Marie-Bigard part dans 4 jours en vacances, découvrez ce qu’il en est en écoutant son interview.