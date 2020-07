Jean-Luc Fonck "C'est archivé près de chez vous"

Jean Luc Fonck... - Un Air de Vacances - 27/07/2020 Devenir animateur d’une émission à 63 ans! C’est le défi relevé par Jean-Luc Fonck. Le chanteur de Sttellla présente durant tout l’été “C’est archivé près de chez vous,” une émission qui nous replonge dans les archives de la RTBF, grâce à la Sonuma. Comme pour tous les artistes, la période est difficile, mais cependant "il y aura des petits concerts avec du public réduits" notamment à Lessines nous confie Jean-Luc. "Je joue le 16 aout dans l'Hopital Notre Dame de la Rose, mais ce n'est plus un hopital ! Les gens qui sont malades ont déjà assez de soucis comme ca donc ! Petit à petit on essaie d'organiser des choses, on avait penser à des drive-in mais comme le nombre de participants est assez limité les organisateurs ne s'y retrouvent pas" Si Jean Luc n'est plus beaucoup présent actuellement sur scène vous pouvez donc le retrouver comme présentateur de l'émission "C'est arrivé près de chez vous" "Moi j'aimais bien le Jeu des Dictionnaires, c'était de la radio évidemment et en télé, des vieilles émissions comme le Francophonissime un espèce de jeu amusant où il y avait Paule Herreman , Maitre Capelovici. Il y avait La Classe aussi sur France 3 " Retrouvez ici l'intégralité de l'interview que nous accordéeJean Luc Fonck