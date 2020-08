Jean-Francois Maljean "Chime Of The Dawn Bells", 100 millions de vues en Chine

Après des études musicales à Verviers, Liège et Bruxelles, il va au Berklee Music College de Boston aux USA, il approfondi ses connaissances de Jazz. De retour des USA, Il rejoint le groupe de Pierre Rapsat " Transfert ", et poursuit pendant plus de 10 ans la collaboration entamée en 1974 avec Pierrot. Parallèlement, il forme également le groupe Smoky Mokes (ragtime) avec notamment Jacques Stotzem à la guitare et Patrick Regout aux claquettes et au chant. Puis il monte le duo “ Maljean‐Willems” dans lequel il compose et chante avec son ami Christian Willems. Ils gagnent le prix Québec Wallonie‐Bruxelles (actuellement Prix Rapsat‐ Lelièvre”) en 1990.

"Chime Of The Dawn Bells" son titre sorti en février dernier, un chanon de soutien à la Chine et plus particulièrement à Wuhan a fait "100 millions de vue en Chine et est devenue un hymne anti-covid, repri dans les école,s plébiscité par les médias chinois et étrangers et cette jolie mélodie est interprétée par la fille de Jean-François, Noémie.

L'amour de Jean Francois pour la Chine, c'est une histoire de plus de 20 ans. "Ca a commencé par des albums de piano solo que je sortais à ce moment là et qui ont commencé à marcher là bas et comme cela marchait moins bien en Belgique, on peut être honnête, j'ai donné tout à fond en Chine ce qui a fait que j'ai fait plein de concerts pour en arriver à cette chanson. Je travaillais avec un partenaire de Wuhan qui est la ville où tout a commencé (...) il m'a demandé de faire une chanson humanitaire. on a fait ça pour les réseaux sociaux, pour le tip-top chinois et ca a pris comme une flambée" nous explique t-il, contacté par Thibault Roland dans votre émission Un Air de Vacances.

Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Jean Francois Maljean

Et vous pouvez suivre l'actualité de l'artiste via a page facebook https://www.facebook.com/jeanfrancois.maljean