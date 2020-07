Histoire et patrimoine, c'est au Fourneau Saint-Michel à Saint Hubert

Cet été, rendez-vous au Fourneau St Michel - Un Air de Vacances - 07/07/2020 Direction ce mardi la belle région de Saint-Hubert et plus précisément le Fourneau St Michel. Ce lieu-dit rassemble, autour d'un ancien fourneau de l'Abbaye de St-Hubert, de nombreux bâtiment provenant du sud du Sillon Sambre-et-Meuse, avec leurs caractéristiques de l'habitat rural du 19eme siècle. Plusieurs styles architecturaux de la province de Luxembourg que sont l'ardennais, le gaumais ou encore le champenois. "Le domaine se compose en fait de deux entités : le musée de plein air qui a pour vocation première la sauvegarde du patrimoine bâti de Wallonie donc dans ses 40 hectares vous retrouverez une cinquantaine de bâtiments qui ont été transplantés c'est à dire démontés dans leur village d'origine et remontés ici à l'identique en respectant les anciennes techniques de construction. Le but est vraiment de montrer comment nos ancêtres vivaient, leur quotidien, leurs traditions... " nous précise Marie-Eve Soenen. "De l'autre côté on a le Musée du Fer qui est dans un bâtiment classé du 18eme siècle. Il y a encore les vestiges de l'unique haut fourneau en Wallonie. Le Fourneau St Michel, un domaine familial par excellence à visiter de toute urgence. Toutes les infos via le site https://www.fourneausaintmichel.be/