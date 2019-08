Hector Langevin "les réseaux sociaux font partie entière de mon quotidien"

Hector Langevin "me déconnecter durant mes vacances" - Un Air de Vacances - 19/08/2019 A tout juste 16 ans, l’adolescent intègre la troupe des En'soleillés, spécialisée dans le théâtre d’improvisation. Déterminé à tenter sa chance dans le métier, il s’installe sur Paris pour rejoindre le prestigieux Cours Florent. L’occasion pour lui d’affiner son talent et réaliser deux courts métrages : Merci et Vierge. Très vite, il est repéré par l’une des directrices de casting de Demain nous appartient, le nouveau feuilleton quotidien développé par Telfrance, avec Ingrid Chauvin et Anne Caillon au casting. Les essais se révèlent concluants. Hector Langevin est choisi, à 21 ans, pour incarner le jeune Bart Vallorta, dont la vie est bouleversée par d’inavouables secrets de famille. La série, tournée à Sète, dans le département de l’Hérault, est lancée durant l’été 2017 sur TF1. Et c'est précisément à Sète que se trouve actuellement le jeune Hector que Marc Vernon a contacté dans votre émission "Un air de Vacances". Et question vacances pour Hector, c'est le Nord de l'Italie ! et surtout "couper les contacts"