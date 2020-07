Hector Langevin : "demain lui appartient"

Hector Langevin... - Un Air de Vacances - 30/07/2020 Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité. Originaire d’Aix-en-Provence, Hector Langevin se passionne très vite pour le 7ème Art. A tout juste 16 ans, l’adolescent intègre la troupe des En'soleillés, spécialisée dans le théâtre d’improvisation. Déterminé à tenter sa chance dans le métier, il s’installe sur Paris pour rejoindre le prestigieux Cours Florent. L’occasion pour lui d’affiner son talent et réaliser deux courts métrages : "Merci" et "Vierge". Très vite, il est repéré par l’une des directrices de casting de "Demain nous appartient" , le nouveau feuilleton quotidien développé par Telfrance, avec Ingrid Chauvin et Anne Caillon au casting. Les essais se révèlent concluants. Hector Langevin est choisi, à 21 ans, pour incarner le jeune Bart Vallorta, dont la vie est bouleversée par d’inavouables secrets de famille. La série est lancée en 2017 . Diffusée quotidiennement sur la UNE TV C 'est à Sètes où se toiurne la série et où il vit que le comédien à gentillement accepté notre invitation dans Un Air de Vacances ce jeudi . Comment se déroule cet été un peu particulier pour Hector Langevin "C'est un été qui est un peu chamboulé. On a du mettre en place des conditions de tournage qui sont un peu compliquées, mais en même temps c'est pour sauver des vies et essayer de rester tous en bonne santé. Donc on doit porter un masque pendant les répétitions. Pendant le tournage on ne les porte pas, bien évidemment " confie t-il à Thibault Roland. La passion depuis toujous pour Hector c'est la musique et DJ Set. "C'est ma passion depuis toujours et mon métier depuis un petit moment et le confinement m'a permis de m'y concentrer et cet été on a beaucoup de dates dans le sud de la France (...) je vais essayer d'avoir des dates chez vous en Belgique". De nombreux projets musicaux et de tournage attendent le jeune comédien dans les mois qui viennent ! Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Hector Langevin