Gwendolyn Gourvenec "En Belgique les équipes techniques sont adorables !"

La comédienne Gwendolyn Gourvenec en direct du Festival d'Avignon - Un Air de Vacances - 13/07/2021 Notre invitée "people" dans Un Air de Vacances ce mardi, c'est la comédienne francaise, Gwendolyn Gourvenec Gwendolyn commence sa carrière au cinéma en 2010 dans "Hors la Loi" n co-produit belgo/tunisien réalisée par Rachi Bouchareb. S'enchaine d'autres tournages notamment en Italie pour Dace Crew, une production américaine. On remarque aussi la jeune comédienne dans "Un village presque parfait" Mais c'est surtout dans son rôle de Madmoiselle Chiffre dans "Le Petit Spirou", tourné en 2017 qu'elle retient toute l'attention des cinéphiles. On peut l'apercevoir ensuite dans de nombreuses production et prochaineemnt elle endossera le rôle d'une avocate dans une nouvelle série produite pour France 2 'Le Code'. Pour l'heure, c'est en plein Festival d'Avignon en compagnie de Miguel Meeus d'Argenteuil, gérant d'Argenteuil Production que Philippe Jauniaux l'a contactée. La jeune comédienne a beaucoup travaillé en Belgique "Moi j'aime beaucoup travaillé en Belgique parce que les équipes techniques sont adorables" nous confie-t-elle . "Il y a une légereté et en même temps un professionalisme qui est vraiment plaisant" Ecoutez l'intégralité de l'interview qu'elle nous accordée